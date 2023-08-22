Взрывы прогремели в Московской области, власти сообщают об атаке беспилотников.

Пропагандистские СМИ и паблики сообщают, что в столичном регионе приостанавливали работу всех аэропортов, был введен режим «Ковер». Остановка продолжалась около двух часов.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что были сбиты два беспилотника.

Минобороны РФ сообщило о четырех сбитых дронах - двух в Брянской и двух в Московской области.

Известно, что в Красногорске дрон упал у здания правительства Московской области, поврежден фасад многоэтажки и около десятка автомобилей на стоянке.

«Москва, не спать!»,

«Боже, как это красиво. Еще, еще!»,

«Москва, привыкай!» , - комментируют пользователи соцсетей атаку.

Напомним, что ранее дроны спровоцировали панику в Москве. Так, две тысячи человек эвакуировали из делового центра "Москва-сити" после сообщения о якобы угрозе атаки БПЛА. Также людей эвакуировали из ТЦ "ВТБ Арена Плаза".

Позже в экстренных службах заявили, что информация о беспилотнике не подтвердилась, никаких чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.

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