Про новий план окупантів повідомили в британській розвідці, пише Politeka.net.
Згідно з даними розвідки Міністерства оборони Великобританії, росія створює ще одне нове військове формування – 18-ту загальновійськову армію.
Нове формування - 18-та загальновійськова армія - ймовірно, буде об'єднанням та посиленням інших частин, що діють нині у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який зазвичай складає російський гарнізон в окупованому Криму.
Британска розвідка припускає, що нова армія, ймовірно, складатиметься переважно з мобілізованого персоналу і зосередиться на оборонних операціях на півдні України.
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«Росія, ймовірно, прагне звільнити більш досвідчені підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямах», - йдеться у новому зведенні британської розвідки.
Додамо, українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв. км біля Бахмута.
Як повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, українські військові просуваються на південному фланзі міста Бахмут.
За її словами, минулого тижня ще 3 кв. км було звільнено.
«І разом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута», - сказала Маляр.
Крім того, Збройні сили знищили за минулий тиждень 5 складів БК та 7 баз, одна з яких розташовувалася у Маріупольському районі.
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