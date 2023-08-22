Украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Министерстве обороны Украины.

«Воины 47 бригады, с боем вошедшей в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли», - рассказала заместитель министра обороны Украины Аня Маляр.

По ее словам, украинские бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага.

В ответ россияне непрерывно обстреливают Работино из артиллерии.

«Воины 47 отдельной механизированной бригады зашли в село Роботино на Мелитопольском направлении!

Два месяца ожесточенных боев и бойцы нашей бригады при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны оккупантов!», - говорится в сообщении 47 ОМБр.

Украинские защитники также отметили, что враг цинично продолжает стирать населенный пункт с лица земли, в котором до сих пор оставались мирные жители.

"Полтора года ждали ВСУ. Мы похватали вещи, документы и бежали, по дороге выбрасывая те пакеты, потому что жизнь – самая ценная. А потом эти ребята из 47 бригады вывезли нас на танке», - так люди рассказывают об эвакуации на американской БМП Брэдли.

Кадры из села Работино бригада обещает обнародовать несколько позже в целях безопасности воинов.

«Идут бои и мы закрепляемся на достигнутых рубежах», - отмечают 47 ОМБр.

Продвижение Вооруженных сил Украины в направлении села Работино Запорожской области имеет важное тактическое значение.

Продвижение Украины в этом районе может позволить украинским силам начать действовать вне самых плотных российских минных полей.

Последние новости Украины:

Россияне лезут в наступление и хотят реванша – какие территории еще пытаются захватить.

Также сообщалось о последствиях ракетного удара по Кривому Рогу.

Напомним также, что в результате новой атаки на Запорожье под удар попали жилые многоэтажки.