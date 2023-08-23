Как сообщает Politeka.net со ссылкой на спасателей Запорожской области и Запорожскую ОДА, из-за вражеских обстрелов в населенных пунктах Васильевского и Пологовского районов вспыхнули четыре пожара, из них два в экосистемах.
В селе Приморское Васильевского района вспыхнул пожар в дачном доме. Пожарные его ликвидировали.
Также сообщается, что россияне совершили новый авиаудар по Орехову.
«В Орехове в результате авиаудара возник пожар в девятиэтажном жилом доме, где горели квартиры на 2, 3, 8 и 9 этажах. Общая площадь, охваченная огнем, составила 1000 кв.м.», - говорится в сообщении.
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К счастью, жертв и пострадавших нет.
В Сети также появились фото с места ужасающей атаки – жилая многоэтажка буквально превратилась в факел.
Напомним, что на рассвете россияне ударили по Херсону авиабомбами. Под удар попали жилые дома, здание детского сада разрушено до основания.
Также сообщалось о последствиях атаки на Одесчину.
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Также сообщалось об ужасном ДТП в Винницкой области - среди погибших есть дети.
Кроме того, Politeka.net сообщала о предупреждении, что Россия готовит на 24 августа.