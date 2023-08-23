Стражи порядка фиксируют новые последствия атак со стороны российских захватчиков по Донецкой области.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Донбасса, в течение суток российские войска нанесли 15 ударов по гражданскому населению.

Оккупанты применили авиабомбы «ФАБ-250», РСЗО «Град», артиллерию, танки, минометы.

Всего вражеская армия атаковала 11 населенных пунктов: города Авдеевка, Северск, Часов Яр, поселок Нью-Йорк, села Богоявленка, Закотное, Клещеевка, Новоукраинка, Соловьево, Торское, Шахтерское.

В результате атак повреждено 10 гражданских объектов – 7 жилых домов, предприятие, электросеть.

Торское россия накрыло из артиллерии – убиты три трое жителей, еще один человек травмирован.

Также в результате вражеских обстрелов ранен мужчина в Закотном – его состояние тяжелое.

Еще один человек пострадал в Северске.

Кроме того, россияне продолжают уничтожать Нью-Йорк – на городок сбросили очередную авиабомбу.

Поврежден резервуар на предприятии.

Напомним, ранее стало известно, что в девяти населенных пунктах Донецкой области будет произведена принудительная эвакуация - из районов массированных обстрелов планируется вывезти 130 детей.

"Еще в девяти населенных пунктах Донбасса объявлена ​​принудительная эвакуация детей. Соответствующее обращение Донецкой ОВО было рассмотрено на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", - сообщали в Минреинтеграции.

Речь идет о Ямполе, Заречном, Торском, Опишуватке, Никоновровке, Малиновке, Тихоновке, Васютинском и Рай-Александровке.

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Также сообщалось, что россияне на рассвете разбомбили детский сад.

Кроме того, Politeka.net писала о попадании в результате нового ракетного удара со стороны оккупантов.