Ужасное преступление произошло в Житомирской области, его жертвами стали мужчина и женщина.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, ночью мужчина, проживавший в своем дачном доме в одном из сел Коростышевской громады, приехал на мопеде в соседнее село, где проживал его приятель с семьей.

Транспортное средство мужчина спрятал в лесопосадке и подкрался к дому с переделанным оружием – автоматом Калашникова с глушителем.

«Выследил комнату супругов и через окно выпустил по пострадавшим автоматную очередь – девять прицельных выстрелов. В соседней комнате находились двое детей», – рассказали в Офисе Генерального прокурора обстоятельства убийства.

От смертельных ранений хозяин дома погиб на месте. Его жена получила тяжелые ранения и скончалась в реанимации.

"Обычная семья. Он ездил на заработки. Посмотрите, как они живут, они не миллионеры... Выстрелы услышала дочь", - со слезами на глазах, рассказывали односельчане убитых.

После расстрела супругов убийца спрятал оружие, одежду и транспорт в лесопосадке, а сам пошел домой.

Но правоохранители его обнаружили.

В тайнике преступника были найдены гранаты с взрывателями, автомат Калашникова с двумя магазинами, снаряженными патронами, глушитель, боевые припасы. Также вещественные доказательства – плащ, варежки, мопед и т.д. А в его доме более 600 единиц боеприпасов и наркотическое вещество.

Как оказалось, мотивом двойного убийства стала месть. Таким образом мужчина отомстил приятелю за невозвращенный долг. Убитый одолжил деньги для предпринимательства.

Расстрел супругов произошло еще в июне 2021 года. Но только сейчас суд объявил приговор.

Так, житель Киевщины признан виновным в двойном умышленном убийстве, незаконном ношении, хранении и приобретении боеприпасов и взрывных устройств, незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта.

«Осужденному назначено пожизненное лишение свободы с возмещением морального ущерба в 1 млн. грн.», - говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

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