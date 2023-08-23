Пожежі спалахнули після нових атак російських загарбників на Запорізьку область.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на рятувальників Запорізької області і Запорізьку ОДА, через ворожі обстріли у населених пунктах Василівського та Пологівського районів спалахнуло чотири пожежі, з них дві в екосистемах

У селі Приморське Василівського району спалахнула пожежа в дачному будинку. Вогнеборці її ліквідували.

Також повідомляється, що росіяни здійснили новий авіаудар по Оріхову.

«В Оріхові у результаті авіаудару виникла пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку, де горіли квартири на 2, 3, 8 та 9 поверхах. Загальна площа охоплена вогнем склала 1000 кв.м.», - йдеться у повідомленні.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

В Мережі також з’явилися фото з місця жахливої атаки – житлова багатоповерхівка буквально перетворилася на смолоскип.

Нагадаємо, що на світанку росіяни вдарили по Херсону авіабомбами. Під удар потрапили житлові будинки, будівля дитячого садочка зруйнована вщент.

Також повідомлялось про наслідки атаки на Одещину.

Останні новини України:

Окупанти атакували ракетами - відомо, куди влучили.

Також повідомлялось про жахливу ДТП на Вінничині - серед загиблих є діти.

Крім того, Politeka.net повідомляла про попередження, що Росія готує на 24 серпня.