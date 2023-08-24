Есть несколько сценариев освобождения Крыма, главные из которых военный и дипломатический. Однако, когда ВСУ будут стоять у входа в Крым РФ может усилить ядерные угрозы, она просто так не уйдет из полуострова.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военно-политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, не так давно активно обсуждался в сети план американского генерала Бена Ходжеса о нанесении ударов и о том, что Россию заставят уйти из Крыма осадой.

"И второй сценарий – военный. Ну, я всегда говорил о том, что при всем уважении к генералу Ходжесу, просто так заставить Россию уйти через осаду – это может занять годы, для того чтобы они там истощились. Собственно говоря, ну теоретически это возможно. Но вероятнее всего, по крайней мере за такие города, как Севастополь, они будут пытаться бороться, и придется вести боевые действия. Я думаю, что именно об этом сказал секретарь СНБО Данилов, именно это он имел в виду", - говорит Мусиенко.

По словам эксперта, нужно понимать еще и то, что, если мы говорим о военном пути освобождения Крыма, то есть риски и угрозы применения Россией ядерного оружия.

"Они как раз могут вырасти во время битвы за Крым. Вот, собственно, говоря об этом и обсуждается очень давно. Это не является тайной, и сейчас просто у нас это появилось в информационном пространстве. Это просто обсуждение одного из возможных сценарий развития событий. А как будет, действительно, покажут исключительно события, когда мы уже подойдем к перешейку, тогда уже можно будет делать более такие более точные прогнозы", - говорит Александр Мусиенко.

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