Тело ребенка правоохранители обнаружили у высоковольтной башни в отдаленной части села. О трагедии сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Предварительная версия гибели 14-летнего парня – самоубийство.
"Обращаюсь к родителям, уделяйте внимание подрастающему поколению, интересуйтесь досугом молодежи. Не оставляйте детей в одиночестве со своими проблемами", - подчеркнул Андрей Небитов.
Также сообщалось о трагедии в Ровно: там 10-летний мальчик по имени Богдан Скиданчук умер из-за тяжелой травмы головы, вызванной падением штанги на него дома. Родители мальчика обвинили медицинский персонал в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к трагическим последствиям.
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В больницу Богдана доставили 7 августа. На жалобы по поводу боли в голове медики порекомендовали назначить "Нурофен", заявив, что состояние ребенка не угрожает жизни. В ночь на 9 августа был назначен дополнительный препарат, но мальчику после него стало хуже. Начался отек мозга, ребенка доставили в операционную, где провели трепанацию черепа, однако мальчик так и не пришел в сознание.
Ранее сообщалось, что в городе Кривой Рог на Днепропетровщине произошло трагическое событие, когда в руках 11-летнего ребенка взорвалась батерейка. Ребенка срочно госпитализировали в местную больницу с многочисленными обломочными ранениями грудной клетки и рваными ранами на пальцах правой руки.
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