На Бердянском направлении идут ожесточенные бои, о ситуации на этом участке фронта рассказал известный военный аналитик.

Так, по словам координатор группы "Информационное сопротивление", полковника Вооруженных сил Украины Константина Машовца, на Бердянском направлении российские оккупанты пытаются решить проблему организации обороны с.Заветное Желание путем контратак восточнее села.

«Но от того, ситуация с обороной с.Заветное Желание, для них, явно не улучшилась. Проблема с дорогой, которая обходит с.Старомлиновку - осталась. И необходимость этот участок чем-то перекрыть.

Дальнейшая судьба всего этого направления решится в 4-угольнике - Урожайное - Новодонецкое - Керменчик - Заветное Желание», - отмечает Машовец.

Военный аналитик констатирует, что от первых позиций передовых подразделений ВСУ к первым домам с.Старомлиновка на ее северной окраине примерно 2.1-2.4 км.

Но, чтобы их преодолеть, ВСУ необходимо будет, помимо прочего, нейтрализовать подразделения 60-й омсбр противника, которые сейчас засели в селе Заветное Желание и прикрыть свой левый фланг со стороны рубежа Новодонецкое — Керменчик.

«Кроме того, следует иметь в виду, что передвижение по дороге Урожайное - Старомлиновка, будет сопровождаться необходимостью преодолевать плотные мино-взрывные заграждения противника, да еще под его интенсивным огневым», - предупреждает Машовец.

По словам эксперта, у ВСУ «появился очень неплохой шанс одним коротким, но достаточно мощным "рывком" решить судьбу всего Старомлыновского района обороны противника.

«И он появился тогда, когда ВСУ освободили Урожайное и продвинулись чуть южнее него», - пояснил Машовец ситуацию на этом участке фронта.

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