В россии затопило Владивосток – улицы ушли под воду после сильнейших ливней.
За несколько часов в городе выпала половина месячной нормы осадков. Федеральную трассу «Уссури» перекрывали – образовался глубокий перелив. Часть города осталась без электроэнергии, улицы сковали 10-балльные пробки, на некоторых улицах размыло подпорные стены.
Люди, пытаясь хоть как-то передвигаться, используют велосипеды и надевают купальные костюмы. Местами движение вовсе перекрыто или парализовано.
Также в Приморском крае в городе Артем отменили праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Ситуация в городе стремиельно ухудшается - продолжает идти сильный ливень, есть переливы через дороги и затопления, рушатся подпорные стены и смывает теплотрассы.
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«Вселенский потоп»,
«Половина города затоплена, кошмар»,
«Владивосток тонет»,
«Приморье опять ушло под воду. Владивосток и Артем плывёт. Гуманитарную помощь присылает даже Туркменистан и Вьетнам. От Москвы только сочувствие, пожелания держаться и хорошего настроения»,
«Владивосток опять под водой. Циклон за несколько часов принес в город почти половину месячной нормы осадков»,
«Кара небесная», - комментируют пользователи Twitter.
Напомним, ранее в российском городе Уссурийск (Приморский край) прорвало дамбу, которую строили для сдерживания паводка.
В результате прорыва в населенном пункте затопило дома.
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