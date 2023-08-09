Очевидці викладають у Мережу моторошні кадри, зняті в Астраханській області та Калмикії.

Росіяни повідомляють, що території атакували полчища сарани, пише Politeka.net.

Комахи знищують усі посіви на своєму шляху, їх настільки багато, що небо буквально потемніло.

«Я думала це дим, а це сарана»,

«Одним словом – жуть»,

«А сарана - це сьома з десяти страт єгипетських? - Восьма»,

«Град був, зараз сарана»,

"Напад сарани - восьма єгипетська кара, знак для фараона, щоб той дозволив Мойсею вивести народ з Єгипту" , - коментують користувачі соцмереж апокаліптичні кадри.

У свою чергу фахівці пояснюють, що низькі температури та велика кількість опадів сприяло тому, що харчуватися комахам не було чим.

«На сьогоднішній день настав час, коли сарана вже окрилилася і почала літати», - кажуть експерти.

Щоб відігнати полчища сарани від полів та будинків жителі змушені гриміти каструлями.

Нагадаємо, що раніше кілька регіонів Росії накрили аномальні повені. Було введено режим НС.

Потужна стихія, зокрема, дісталася Туапсе.

Також повідомлялося про масштабні лісові пожежі.

Останні новини України:

Росіяни вбили молодого хлопця на Дніпропетровщині, є поранені.

Також повідомлялося, що зросла кількість жертв ракетного удару по Покровську.