О нем, как пишет Politeka.net, напомнил военный эксперт Александр Мусиенко.

Аналитик выразил уверенность, что выкинуть Россию с полуострова без боя будет очень тяжело. Поэтому придется за него воевать.

«Или это займет, я не знаю, сколько времени. Это окружение, условно, их с нанесением ударов, или это потребует все же определенных военных операций. Если мы будем способны проводить комбинированные операции с суши и с моря с катерами и десантом, и с авиацией, когда у нас появятся наконец-то F-16 – тогда да, тогда это задача реальная. Она будет оставаться сложной всегда, но она не будет нереальной», - сказал Мусиенко в эфире «Фабрика новостей» .

Но у сценария, когда Крым будут возвращать военным путем, могут быть страшные последствия.

«Нужно понимать, что при таких условиях и такого сценария риски применения россией тактического ядерного оружия растут», – подчеркнул Мусиенко.

Военный эксперт подчеркнул, что к этому нужно быть готовым и не замалчивать такую ​​вероятность.

«Должны быть готовы и сознательны к этому, что это предполагает определенные риски и не говорить об этих рисках, не информировать нельзя. Это тогда, извините, не договаривать информацию – просто обман. Обманывать не нужно, нужно откровенно говорить, что да, эти риски есть. Эти риски возрастут в момент, когда Украина начнет определенные военные действия по деоккупации Крыма», – сказал Мусиенко.

При этом военный аналитик подчеркнул, что начало возвращения Крыма военным путем все же не означает стопроцентное применение россией ядерного оружия.

"Но такие риски увеличиваются", - подчеркнул Мусиенко.

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