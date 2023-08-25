Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, українські захисники мали успіх на двох напрямках на південному фронті

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції у бік Мелітополя.

«На напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Очеретувате мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», - сказав він.

Крім того, Сили оборони продовжують вести наступ південніше міста Бахмут.

У свою чергу український захисник, який веде телеграм-канал «Бахмутський демон» повідомив, що є просування.

«В районі Андріївки маємо просування, Курдюмівка теж», - повідомив «демон».

Також в Мережі опубліковали нові епічні кадри знищення ворожої техніки.

«Поблизу Соледару працює 30-та ОМБр. Українські воїни влаштували "сафарі" на техніку та засоби РЕБ окупантів», - прокоментував кадри Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

За його словами, аеророзвідники знаходили цілі та разом з побратимами з інших підрозділів вразили їх FPV-дронами.

Зазначимо, що за даними військових аналітиків, ЗСУ наблизилися до другої лінії оборони окупантів у районі Роботиного.

ISW звернув увагу на кадри від 24 серпня, на яких можна визначити геолокацію. Згідно з ними, українські захисники просунулися далі до російських оборонних рубежів на захід від Вербового і на південь від Роботиного.

Водночас окупанти панікують, один із відомих російських "військкорів" заявив, що це критичний момент на полі бою.

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