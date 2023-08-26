У нас есть три направления линии обороны, где сейчас возможен прорыв этой самой линии обороны противника и выход на оперативный простор. Это касается и района Орехово, южнее Работино. Там ВСУ могут взять курс сразу с двух направлений – на Токмак и на Пологи. Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал о планах вооруженных сил.

«Общее движение на Токмак поможет выйти на Азовское побережье и выйти на пересечение вражеского сухопутного коридора. Также по левому берегу у нас имеется достаточное количество разведгрупп.

В целом, мы имеем готовность к прорыву по трем направлениям. Вчерашняя операция в Крыму стала не только поднятием духа украинцам, но и посылом для крымчан. Это растягивание сил и средств противника на сто километров к линии фронта. Боевая задача была также и полезной практикой для будущего, к примеру, на заход в Крым. Мы могли бы обойти Армянск и «постучаться» с юга. На днях ведь показали, как легко подавить их ПВО, все это часть подготовки» - делится эксперт.

Также он высказался о попытках оккупантов усилить свою армию.

"Создание армии - это сложный и долгосрочный процесс, который требует нескольких недель или месяцев, а скорее лет. Это огромный объем работы, требующий больших финансовых вложений, а также тщательной подготовки.

Судя по всему, это не создание новой армии, а скорее процесс адаптации уже существующих структур. Возможно, стараясь лучше управлять ситуацией, они планируют включить херсонскую и запорожскую группировки в структуру под Крымом" - заключил эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, Обостренная ситуация на Купянском направлении: эксперт рассказал, как могут развиваться события.

Как сообщала Politeka, Ввести ротацию в ТЦК: львовские депутаты обратились к Зеленскому и Залужному.

Также Politeka писала, что Угроза на Сумщине: российские ДРГ постоянно пытаются перейти границу, какая там ситуация.