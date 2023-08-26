Мощнейший пожар вспыхнул в российском Кемерово, местные пишут, что полыхает склад пиротехники.

По предварительным данным, площадь пожара в Кемерово составляет 600 квадратных метров.

Жители Кемерово наблюдают за салютам в огромном столбе дыма, в городе загорелся склад пиротехники - пишут российские телеграм-каналы.

"На месте работают спасатели, дым виден (и слышен) практически во всех частях города", - говорится в сообщении.

Местные делятся кадрами с места. Официальныъ комментариях о происходящим по состоянию на 13: 45 нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму прогремел мощный удар по системе ПВО оккупантов.

Количество производимых ракет может быть весьма внушительным, но следует понимать, что пусковые установки имеют ограниченный ресурс.

Детально об операции рассказал военных эксперт Роман Свитан.

Как известно, ВСУ смогли ударить по новому поколению российских зенитно-ракетных комплексов в Крыму. На данный момент у них их относительно немного, поэтому это — болезненный удар по системе ПВО оккупантов.

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