Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что ВСУ находятся в шаге от нового прорыва, об этом он высказался во время беседы с американскими чиновниками. Также Валерий Залужный уточнил, что мы на грани прорыва на юге. Офицер армии обороны Израиля в отставке, военный эксперт, историк Григорий Тамар рассказал об успехах ВСУ в рамках наступательной операции.

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«У ВСУ имеются две ключевые проблемы снабжения с оружием этой наступательной операции. Это недостаточное количество систем ПВО и отсутствие боеприпасов. Вот два этих компонента совершенно поменяли правила ведения наступления. Касательно захода в Крым – это ведь не первая такая операция, у ВСУ уже были и диверсии успешные, много различный действий.

Различные взрывы, были наведения, осуществлялась разные операции и ранее, просто недавнее событие в Крыму стало самым ярким. У россиян очень много проколов за эти дни. И диверсии ВСУ, эти истории с вертолетами, уничтожение бомбардировщика, заход в Крым. По всем фронтам они терпят вот такие поражения. Не стратегические, но везде у них трещит» - добавил эксперт.

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