Международные союзники могут передать Вооруженным Силам Украины определенные типы боеприпасов, которые существенно ускорили бы темп контрнаступления украинских войск. Особое внимание уделяется возможности применения таких боеприпасов из систем HIMARS. Об этом высказался военный эксперт Роман Свитан.

Специалист выделил, что когда речь идет о "медленном контрнаступлении", часто упускаются некоторые важные детали. В данном контексте отсутствует полное владение украинской стороной воздушным пространством, что ограничивает возможность быстрого разгрома линий обороны противника. Также следует учесть, что россия не имеет абсолютного владения небом из-за действующей украинской системы ПВО.

"В случае наличия превосходства в воздухе, стратегия разрыва линий обороны может быть реализована через применение авиабомб, ракет "воздух-земля" и аналогичных средств. Но у нас пока этого нет. Все можно частично заменить достаточным количеством артиллерии" - добавил эксперт, подметив, что если бы мы получили кассетные неуправляемые ракеты M26 с дальностью стрельбы до 45 километров, то смогли бы ускорить движение в несколько раз.

Также по его словам, на Луганском и Донецком направлениях ВСУ сейчас в основном в режиме активной обороны. На Востоке мы связываем войска противника, чтобы он не мог их перебросить на Запорожье.

"Там наступать пока на данный момент стратегически неправильно, неграмотно, потому что освобождать Донбасс, отрезать Донбасс от россии нужно по левому берегу Северского Донца с выходом на Луганск".

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