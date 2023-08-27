Эксперт предполагает, что российские войска будут удерживать позиции в районе Купянска до начала осенних дождей.

Оккупационные силы почти целый год находятся в состоянии замедленного движения на Купянском направлении. В случае их попытки возобновить активные действия там, украинские вооруженные силы (ВСУ) будут действовать с координацией и уничтожать противника эффективно. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан вісказался детальнее о ситуации на горячем направлении.

Купянское направление представляет собой сектор с серьезными потерями у противника как в военнослужащих, так и в военной технике.

"Противник использует это направление, чтобы связать наши стратегические резервы, растянуть линию фронта и препятствовать украинским оборонительным силам добраться до Азовского побережья" - делится эксперт.

Эксперт предполагает, что российские войска будут удерживать позиции в районе Купянска до начала осенних дождей. Купянск-Узловой, железнодорожная сортировочная станция, играет для них важную роль, так как отсюда идут несколько железнодорожных ветвей, ведущих в разные направления.

Эксперт добавил, когда речь идет о "медленном контрнаступлении", часто упускаются некоторые важные детали. В данном контексте отсутствует полное владение украинской стороной воздушным пространством, что ограничивает возможность быстрого разгрома линий обороны противника.

Также следует учесть, что россия не имеет абсолютного владения небом из-за действующей украинской системы ПВО.

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