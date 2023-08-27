Оккупационные силы пытаются активно оперировать на открытой местности, но их действия ограничены, так как украинские силы успевают отвечать им.

Украинские силы и средства удерживают российские войска на расстоянии 7-8 километров от Купянска. В этой области имеется преимущество по перепаду высот в пользу ВСУ, а также хорошо оборудованные укрепления, что приводит к заметным потерям врага в личном составе и боевой технике.

Военный эксперт и бывший полковник Вооруженных Сил Украины, а также опытный летчик-инструктор Роман Свитан подчеркивает, что на Харьковском направлении оккупационные силы понесли значительные потери как в личном составе, так и в технике.

Однако оккупационные силы пытаются активно оперировать на открытой местности, но их действия ограничены, так как украинские силы успевают отвечать им. Важную роль в этом играют кассетные боеприпасы, которые эффективно противостоят противнику.

Российские оккупанты продолжают активные действия на участке между Купянском, Сватово и Кременной, совершив продвижение вперед. Данные Генштаба показывают, что они продвинулись западнее Коваливки, примерно в юго-западном направлении от Сватово.

Также по его словам, на Луганском и Донецком направлениях ВСУ старается связать войска противника, чтобы он не мог их перебросить на Запорожье.

"Там наступать пока на данный момент стратегически неправильно, неграмотно, потому что освобождать Донбасс, отрезать Донбасс от россии нужно по левому берегу Северского Донца с выходом на Луганск".

Последние новости Украины:

Предательницей оказалась учительница: женщина пыталась сорвать украинское наступление под Бахмутом.

Как сообщала Politeka, ситуация на Запорожье резко изменилась в пользу ВСУ.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новой угрозе после странного обстрела со стороны рф.