Передовая линия обороны оборудована эффективными системами противовоздушной обороны, включая ПЗРК и зенитно-ракетные системы, однако не все так просто.

Су-25 – российский боевой самолет, который украинским вооруженным силам удалось нейтрализовать. Этот штурмовик имеет большую значимость для российской армии, поэтому сокрушительное поражение самолета ставит серьезный удар по боеспособности оккупантов.

В субботу украинские защитники смогли уничтожить еще один российский боевой самолет Су-25, который использовался в оккупационных целях. Эта событие произошло в районе населенного пункта Работино, находящегося на территории Запорожской области.

"Его ударные возможности направлены на нанесение серьезного урона наземным целям. Кроме этого, Су-25 способен наносить удары по наземным целям на скорости до 600 километров в час. Однако передовая линия обороны оборудована эффективными системами противовоздушной обороны, включая ПЗРК и зенитно-ракетные системы малой дальности" - высказался эксперт об опасности вражеских самолетов.

Эксперт ранее добавил, международные союзники могут передать Вооруженным Силам Украины определенные типы боеприпасов, которые существенно ускорили бы темп контрнаступления украинских войск. Особое внимание уделяется возможности применения таких боеприпасов из систем HIMARS

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