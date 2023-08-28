Сегодня противник снова нанес удар по одному из учебных заведений.

Коварный удар был нанесен ночью, а под вражеский огонь попало учебное заведение в Херсоне.

«Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар, предотвратив распространение огня на большую площадь», - сообщили в ГСЧС.

Кроме того, вчера бериславские спасатели дважды выезжали на ликвидацию пожаров, возникших из-за вражеских обстрелов в с. Веревка и с. Николаевка.

Также сообщается о ликвидации шести пожаров на открытых территориях, два из которых возникли именно из-за атаки российских войск.

Тем временем в МВД сообщили подробности относительно последствий ракетного удара по Кривому Рогу, который враг нанес 28 августа около 5 утра враг нанес ракетный удар по одному из районов города.

Как рассказали правоохранители, оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру.

На месте удара возник пожар, который был ликвидирован.

«Разрушены два частных дома, еще несколько дачных домов и автомобилей повреждены. К счастью, люди не пострадали. Сейчас на месте атаки работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы», – сообщили в МВД Украины.

Последние новости Украины:

Россияне выбрали новую цель в Украине после ударов по энергетике.

Также сообщалось о погибших в результате новых атак россиян.

Кроме того, Politeka.net писала, что Россия переходит к тотальной войне – что изменилось в тактике оккупантов.