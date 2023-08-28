Так, наразі ціллю окупантів в Україні наразі є продовольчий сектор, пише Politeka.net з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

За словами Ігната, таким чином ворог хоче психологічно тиснути на українське суспільство.

"Ворог поступово, методично тримає в напрузі наші Сили оборони і український народ, знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Ми бачили це з портами, на Одещині та в інших регіонах. Зерно, інше продовольство — от обличчя Росії, яка влаштувала тут не один Голодомор. Зараз вона продовжує цю роботу. Минулого року це була енергетика, зараз — продовольчий сектор", — підкреслив Ігнат.

Ігнат запевнив, що ворог намагається нищити нашу економіку і таким чином впливати на психологічний стан нашого народу.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти вдарили по Полтавській області. Загарбники завдали ракетного удару по селищу Гоголеве, Миргородського району.

Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці.

«Наразі відомо про загибель двох людей та 5 постраждалих. Люди працювали в нічну зміну», - повідомляв керівник ОП Андрій Єрмак.

Додамо, що, за деякими даними, у Росії залишається щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 кілометрів.

Про це повідомив заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, Головне управління розвідки Міністерства оборони дуже ретельно відслідковує все, що пов'язано із запасами ракет у ворога та їхнім виробництвом. Наразі у запасах вбивць балістичних та крилатих ракет (без урахування Х-22): "Іскандерів" є у росіян приблизно 270 одиниць, запаси "Калібрів" - це орієнтовно 140 ракет.

Загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною складає близько 100 ракет.

Крім того, у росіян у запасах може бути ще приблизно 75 одиниць "Кинжалів".

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Також повідомлялось про ракетний удар по Кривому Рогу.

Крім того, Politeka.net писала, що Росія переходить до тотальної війни - що змінилося в тактиці окупантів.