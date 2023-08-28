В украинской столице вспыхнул сильный пожар - сообщается, что ЧП произошло возле площади Победы.

Так, местные телеграмм-каналы пишут о сильном пожаре в Киеве.

В частности, столичный телеграмм канал "Реальный Киев" информирует, что ЧП произошло на улице Дмитровской, также известно, что по состоянию на 15:30 оно перекрыто.

"У площади Победы произошел пожар. В небо вздымается черный столб дыма. Пожарные уже в пути", - говорится в сообщении.

Все оперативные службы работают на месте ЧП, официальных комментариев от власти пока не было.

Некоторые столичные паблики пишут, что вспыхнуло заброшенное полуразрушенное здание в районе Галицкой площади (бывшая площадь Победы). Однако подтверждения пока нет.

Местные жители делятся кадрами с места происшествия.

"Воспламенение произошло в Шевченковском районе, на улице Димитровской, 4. Подразделения спасателей уже направляются на место. Возгорание в отселенном здании", - сообщили сайту в ГСЧС Киева, информирует ТСН.

Все детали выясняются.

К слову, в пятницу, 25 августа, пожар разгорелся в жилом доме в Печерском районе столицы.

возгорание возникло в трехэтажном жилом доме. Огонь охватил квартиру на третьем этаже и опрокинулся на крышу.

Спасатели в ходе ликвидации пожара эвакуировали из дома шестерых человек. Не обошлось без пострадавших. Сообщается, что одного человека передали медикам.

На месте ЧП работали 68 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники. В 15:37 возгорание удалось локализовать, а в 15:55 ликвидировать на площади 1000 кв. м.

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