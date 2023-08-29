Как сообщает монитиринговая группа «Беларускі Гаюн» со ссылкой на пролукашистские каналы, сегодня в районе 03:30 на ЖД-мосту в 800 метрах от станции «Словечно» якобы сдетонировало несколько противотанковых мин ТМ-62М.
Также появилось фото, на котором видно разрушенное ЖД-полотно на мосту прямо на самой границе Беларуси с Украиной.
Кадр сделан с территории РБ в сторону Украины.
В результате взрыва повреждена опора моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Утверждается, что причиной взрыва стал удар молнии.
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Добавим, что ранее в Беларусь прибыли военные из Казахстана. Утверждается, что цель – участие в учениях ОДКБ «Боевое братство-2023», которые пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября.
Известно, что в учениях примут участие более 2500 военнослужащих, более 500 единиц техники и будут задействованы полигоны «Брестский», «Гожский», «Доманово», «Обуз-Лесновский», «Чепелево» и «Лесище».
В Беларусь также прибыл очередной эшелон ВС РФ для участия в учениях.
По информации «Беларускі Гаюн», эшелон с российскими военными прибыл сегодня утром в Брест.
По данным аналитиков монтиринговой группы, это уже второй эшелон ВС РФ, который прибыл в Брест для участия в учениях ОДКБ.
Первый прибыл вечером 18 августа.
Добавим также, что РФ полностью вывела наземные войска из Беларуси
"Их отправили в резерв объединенной группировки войск РФ, части которой ведут наступление на Купянском/Лиманском направлении", — сообщил начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев.
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