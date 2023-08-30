В этом осенне-зимнем сезоне российские оккупационные войска будут очень экономно использовать свои ракетные запасы, так как ракет у них осталось мало, а изготавливать новые очень быстро они не могут. Соответственно, целью для РФ станут не объекты энергетической инфраструктуры, как в прошлом году, а скорее аэродромы.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, в прошлом и нынешнем году россияне оказались в разных условиях. Так, в прошлом году у них был большой запас ракет, и они могли бить ими по 70-80-100 штук за одну атаку. В этом году ситуация изменилась.

"В прошлом году россиян был значительный запас ракетного оружия, атаки были направлены на объекты гражданской структуры, они уничтожали трансформаторы, тепловые электростанции. Это было направлено так, чтобы нас погрузить в темноту, погрузить в холод перед отопительным сезоном. И для того, чтобы мы как раз вышли на Майдан и потребовали от Владимира Зеленского прекратить войну, и пойти на условия РФ. Мы помним эту историю, и чем это закончилось", - говорит Денис Попович.

Теперь же, по словам военного обозревателя, ситуация с запасом ракет у россиян изменилась, соответственно, изменились и цели ракетных атак.

"Это абсолютно будет параллельная история, эти ракетные удары они будут нацелены на другие объекты. Я здесь вижу, как раз много в чем, они будут направлены на аэродромы. Давайте мы вспомним, что во время предыдущих ракетных ударов, ракеты летели на Староконстантинов, в частности на Хмельницкую область, где базируется самолеты, по мнению РФ, которые несут ракеты Storm Shadow. А эти ракеты, как мы знаем, сейчас очень донимают россиян, находят цели в их глубоких тылах. Это для них проблема", - говорит эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, "Будет сюрприз": Жданов раскрыл, чем еще США помогают Украине.

Как сообщала Politeka, Первые кадры авиакатастрофы в рф: на борту никто не выжил.

Также Politeka писала, что В Киеве подписали меморандум, чтобы привлечь руководство рф к ответственности: "Нам нужен трибунал"..