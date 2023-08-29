Россияне успели плотно заминировать километры украинских земель, и ВСУ необходимо будет их пройти даже в условиях зимы.

Как изменится ситуация с наступлением морозов рассказал известный военный эксперт Олег Жданов.

«Дело в том, что зимой, если ударят морозы, замерзшие мины в грунте несут меньшую опасность. Особенно для пехоты противопехотные мины», - сообщил Жданов, добавив, что ВСУ придется проводить те же мероприятия, что и сейчас.

«Ну а сегодня как воюют наши солдаты? Точно также. Разница только в том, что сегодня вся территория покрыта зеленой травой, иногда трава по колено, а иногда даже выше.

Посмотрите на многочисленные видео наших солдат: там, когда гусянки проезжают, так колея остается в траве и поэтому тоже мин не видно. И поэтому тоже идут саперы с миноискателями, идут впереди, идут машины с навесными тралами для разминирования и они прокладывают вот эти проходы в минных полях. Пехота идет по следу», - объяснил Жданов.

По словам военного эксперта, зимой будет также.

«Единственное – там твердость грунта. Если мороз, то все тоже самое, просто вместо травы зеленой будет снег. Если будет оттепель, то будет немного сложнее, потому что месить грязь и ходить по грязи намного сложнее, чем по твердому грунту», - отметил военный аналитик.

Жданов также подчеркнул, что зимняя компания, как правило, из-за погодных условий предусматривает в большинстве своем позиционные бои и дистанционное поражение.

Если мороз, то все то же самое, просто вместо травы зеленой будет снег. Если будет оттепель, то будет немного сложнее, потому что месить грязь и ходить по грязи намного сложнее, чем по твердому грунту.

«Зимняя компания, как правило, именно из-за погодных условий предусматривает в большинстве своем позиционные бои дистанционное поражение противника с небольшими наступательными или контрнаступательными действиями», - пояснил Жданов, добавив, что прошлой зимой, например, враг практически не проводил наступательных действий.

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