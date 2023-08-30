Как сообщают российские СМИ и паблики, в Пскове атаковали военный аэродром.

В результате повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76, два из них загорелись.

На 30 августа в аэропорту Пскова отменили все рейсы до тех пор, пока не выяснят состояние взлетно-посадочной полосы.

Международный аэропорт Пскова является аэродромом совместного базирования, там дислоцируется 334-й авиационный полк.

По данным пабликов, после атаки дронов произошел пожар на территории воинской части 64044, это 2-я бригада спецназа ГРУ.

Также сообщается, что один из сбитых над Брянском БПЛА упал на завод "Кремний ЭЛ" — он числится в списке крупнейших российских предприятий микроэлектроники. Почти вся его продукция поставляется для нужд Минобороны рф. В том числе, он делает детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

Источники BRIEF утверждают, что два других сбитых над Брянском дрона пытались атаковать нефтебазу "Дружба". При этом, как утверждает брянский губернатор Богомаз, пострадавших в результате атаки беспилотников на областной центр нет.

Взрывы раздавались в Орловской области, а также в Рязанской и Тульской.

Кроме того, взрывы звучали в оккупированном россией Севастополе – якобы была атакована бухта.

«Ого!», «Далековато будет», «В россии нет больше безопасных мест», «Как так? НАТА пришла?», «Псковские, не спать. Привечайте войну у дверей», - комментируют пользователи соцсетей кадры с последствиями атак.

Последние новости Украины:

Российские ракеты убили людей в Киеве - названо количество жертв новой массированной атаки.

Также сообщалось о пожарах в Киеве после ракетного удара.

Кроме того, Politeka.net писала, что Виталий Ким сделал заявление относительно эвакуации.