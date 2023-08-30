Как сообщает Politeka.net со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, в одном из районов области в результате падения обломков ракет повреждены частные дома.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - подчеркнул Небытов.
Падение обломков российской ракеты было обнаружено и на территории местного кладбища, где произошло возгорание.
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Работники ГСЧС его оперативно потушили.
«В другом населенном пункте из-за атаки шахидов произошло повреждение двухэтажного здания. Спасатели сейчас локализуют пожар», – рассказал также Небытов.
Жертв, к счастью, нет.
«Благодаря своевременному переходу сторожа в укрытие», – подчеркнул Небитов.
Тем временем в Киеве продолжается ликвидация последствий массированной атаки.
На данный момент известно, что в результате падения обломков в разных районах Киева погибли два человека. Еще три человека получили ранения разной степени тяжести, двое из них госпитализированы.
Жертвами атаки в Киеве стали охранники предприятия.
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Также сообщалось об атаке на российский аэропорт – самолеты вспыхнули, как бумажные.
Кроме того, Politeka.net писала, что Виталий Ким сделал заявление об эвакуации мирного населения.