Как сообщает Politeka.net со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, в одном из районов области в результате падения обломков ракет повреждены частные дома.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - подчеркнул Небытов.

Падение обломков российской ракеты было обнаружено и на территории местного кладбища, где произошло возгорание.

Работники ГСЧС его оперативно потушили.

«В другом населенном пункте из-за атаки шахидов произошло повреждение двухэтажного здания. Спасатели сейчас локализуют пожар», – рассказал также Небытов.

Жертв, к счастью, нет.

«Благодаря своевременному переходу сторожа в укрытие», – подчеркнул Небитов.

Тем временем в Киеве продолжается ликвидация последствий массированной атаки.

На данный момент известно, что в результате падения обломков в разных районах Киева погибли два человека. Еще три человека получили ранения разной степени тяжести, двое из них госпитализированы.

Жертвами атаки в Киеве стали охранники предприятия.

«Совсем молодые ребята – 26 и 36 лет», – рассказали в КМВА.

Последние новости Украины:

Киев пережил самую мощную атаку за последние месяцы.

Также сообщалось об атаке на российский аэропорт – самолеты вспыхнули, как бумажные.

Кроме того, Politeka.net писала, что Виталий Ким сделал заявление об эвакуации мирного населения.