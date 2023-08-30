Як повідомляють російські ЗМІ та паблики, у Пскові атакували військовий аеродром.

В результаті пошкоджено чотири військово-транспортні літаки Іл-76, два з них спалахнули.

На 30 серпня в аеропорту Пскова скасували всі рейси доти, доки не з'ясують стан злітно-посадкової смуги.

Міжнародний аеропорт Пскова є аеродромом спільного базування, там дислокується 334 авіаційний полк.

За даними пабліків, після атаки дронів сталася пожежа на території військової частини 64044, це 2-а бригада спецназу ГРУ.

Також повідомляється, що один із збитих над Брянськом БПЛА впав на завод "Кремній ЕЛ" - він перебуває у списку найбільших російських підприємств мікроелектроніки. Майже вся його продукція постачається для потреб Міноборони Росії. У тому числі він робить деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".

Джерела BRIEF стверджують, що два інші збиті над Брянськом дрони намагалися атакувати нафтобазу "Дружба". При цьому, як стверджує брянський губернатор Богомаз, постраждалих внаслідок атаки безпілотників на обласний центр немає.

Вибухи лунали в Орловській області, а також у Рязанській та Тульській.

Крім того, вибухи лунали в окупованому росією Севастополі – нібито було атаковано бухту.

«Ого!»,

«Далеко буде»,

«У Росії немає більше безпечних місць»,

«Як так? НАТА прийшла?»,

«Псковські, не спати. Привітайте війну біля дверей» , - коментують користувачі соцмереж кадри з наслідками атак.

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Також повідомлялося про пожежі у Києві після ракетного удару.

Крім того, Politeka.net писала, що Віталій Кім зробив заяву щодо евакуації.