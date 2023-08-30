Российские оккупанты в очередной раз атаковали населенные пункты Украины, убив и покалечив людей.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Донецкую прокуратуру, в ночь на 30 августа российские захватчики, в частности, в очередной раз атаковали населенные пункты Донетчины.

Во вражеский огонь попали жилые кварталы г. Курахово.

«Пять женщин в возрасте от 28 до 80 лет и 2 мужчин 25 и 32 лет получили телесные повреждения», - сообщили в прокуратуре.

Также сообщается, что российская армия, вероятно, из комплексов С-300, обстреляла и с. Богатырь Волновахского района.

«В эпицентре взрывов оказалось фермерское хозяйство, где погибли два сторожа 44 и 59 лет. Также пострадал крупный рогатый скот», - рассказали в прокуратуре.

Также стало известно о гибели гражданского в ​​Харьковской области.

«В городе Купянск повреждены здания мясокомбината. Погиб 45-летний охранник. Поврежден многоквартирный дом и частное домовладение. Получил ранение 67-летний мужчина», – рассказали в полиции Харьковской области.

Кроме того, дронами враг ударил по селу Гурьев Казачок – повреждено админздание.

«В результате минометного обстрела села повреждены ангары и хозяйственные постройки фермерского хозяйства. В селе Чернещина Изюмского района в результате удара управляемыми авиабомбами повреждены здания и трактор агропредприятия», - рассказали в полиции.

В селе Дружелюбовка ранен 55-летний мужчина.

Напомним, что минувшей ночью Киев и Киевская область пережили масштабную атаку. Россияне били ракетами и дронами.

На данный момент известно, что в Киеве в результате атаки погибли двое мужчин.

«Погибли два охранника предприятия. Совсем молодые ребята – 26 и 36 лет», - сообщали в КМВА.

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Трагическими оказались последствия массированного ракетного удара по Киеву.

Также сообщалось, что под удар попала железная дорога - будут ли ходить поезда.

Напомним также, что Валерий Залужный сообщил, сколько ракет и дронов удалось сбить.