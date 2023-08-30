Цієї ночі російські загарбники атакували Україну ракетами і ударними БПЛА.

Інформацію щодо того, скільки повітряних цілей було знищено, зокрема опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, пише Politeka.net.

Усього, за словами Залужного, було зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі. А саме - 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.

16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. Дякую захисникам неба за бойову роботу!», - підкреслив Валерій Залужний.

Додамо, на даний момент відомо, що внаслідок атаки в Києві загинули двоє людей – охоронці підприємства 26 та 36 років.

Ще три людини отримали поранення різного ступеня важкості.

«Двох поранених госпіталізовано», - повідомляли в КМВА.

У Мережі вже з'явилися кадри з місця смертельної пожежі, яка спалахнула внаслідок удару.

"За даними слідства, 30 серпня 2023 року близько 5:20 збройні сили рф, порушуючи закони та звичаї війни, здійснили збройний напад із застосуванням ракетного озброєння на обʼєкти цивільної інфраструктури в м. Києві...", - йдеться у повідомленні столичної прокуратури.

Наслідки страшної атаки також фіксують поліцейські Київської області.

Пошкоджені приватні будинки, знищені авто.

Також сталось займання травʼяного настилу, яке рятувальникам вдалося оперативно локалізувати.

"Через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь", - повідомляли в поліції Київської області.

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Також повідомлялось про атаку на російський аеропорт - літаки спалахнули, наче паперові.

Також нагадаємо, що в Києві після атаки спалахнули пожежі.