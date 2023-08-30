Як повідомляє Politeka.net з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, в одному із районів області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки.
«На щастя, обійшлось без постраждалих», - підкреслив Нєбитов.
Падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого кладовища, де сталось займання.
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Працівники ДСНС його оперативно загасили.
«В іншому населеному пункті через атаку шахідів відбулось пошкодження двоповерхової будівлі. Рятувальники нині локалізують пожежу», - розповів також Нєбитов.
Жертв, на щастя, немає.
«Завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття», - підкреслив Нєбитов.
Тим часом в Києві триває ліквідація наслідків масованої атаки.
На даний момент відомо, що внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини. Ще три людини отримали поранення різного ступеня важкості, двох з них госпіталізовано.
Жертвами атаки в Києві стали охоронці підприємства.
«Зовсім молоді хлопці - 26 та 36 років», - розповіли в КМВА.
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Крім того, Politeka.net писала, що Віталій Кім зробив заяву відносно евакуації мирного населення.