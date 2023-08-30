Як повідомляє Politeka.net з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, в одному із районів області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки.

«На щастя, обійшлось без постраждалих», - підкреслив Нєбитов.

Падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого кладовища, де сталось займання.

Працівники ДСНС його оперативно загасили.

«В іншому населеному пункті через атаку шахідів відбулось пошкодження двоповерхової будівлі. Рятувальники нині локалізують пожежу», - розповів також Нєбитов.

Жертв, на щастя, немає.

«Завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття», - підкреслив Нєбитов.

Тим часом в Києві триває ліквідація наслідків масованої атаки.

На даний момент відомо, що внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини. Ще три людини отримали поранення різного ступеня важкості, двох з них госпіталізовано.

Жертвами атаки в Києві стали охоронці підприємства.

«Зовсім молоді хлопці - 26 та 36 років», - розповіли в КМВА.

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