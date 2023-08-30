Мощный природный пожар продолжают тушить в Геленджике, пламя охватило Маркхотский хребет – важный для россии объект туристического отдыха.

Как сообщают российские СМИ и паблики, к тушению пожара уже подключились местные жители.

Борьбу с огнем осложняет горно-лесистая местность и сильный ветер. Местные говорят, что огоньподбирается к реабилитационному центру для животных «Сафари-парк», где содержатся медведи, львы, тигры.

В общей сложности в центре обитает более 250 видов зверей и птиц.

«Смотреть на все это просто страшно», - говорят жители Геленджика, который затянуло слоем едкого дыма.

В свою очередь полицейские утверждают, что причиной пожара стали действия 40-летнего местного жителя, который, подготавливая электрокабели к продаже, оголил провода и спровоцировал возгорание земляной подстилки.

Сообщается, что Для тушения пожара в Геленджик вылетел самолет-амфибия Бе-200. МЧС сообщило, что площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 га. На месте работают более 400 человек и 70 единиц техники.

При этом уже известно, что последствия пожара настолько масштабные, что на восстановление может уйти около 200 лет.

Отметим, что именно в 20 километрах от Геленджика находится так называемый «Дворец Путина».

Резиденция на берегу Черного моря возле села Прасковеевка по утверждениям и документам предпринимателей, связанных со строительством резиденции, а также согласно расследованиям ряда журналистов, активистов и оппозиционных политиков, была построена именно для Владимира Путина.

«Геленджик. Дворец с аквадискотекой под угрозой»,

«Кара божья пришла в Геленджик»,

«Горит Путинский курорт», - комментируют пользователи соцсетей пожар в Геленджике.

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