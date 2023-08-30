Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Донецьку прокуратуру, у ніч на 30 серпня російські загарбники, зокрема вкотре атакували населені пункти Донеччини.

Під ворожий вогонь потрапили житлові квартали м. Курахового.

«П’ять жінок віком від 28 до 80 років та 2 чоловіків 25 та 32 років дістали тілесні ушкодження», - повідомили в прокуратурі.

Також повідомляється, що російська армія, ймовірно, з комплексів С-300, обстріляла і с. Богатир Волноваського району.

«В епіцентрі вибухів опинилось фермерське господарство, де загинули двоє сторожів 44 та 59 років. Також постраждала велика рогата худоба», - розповіли в прокуратурі.

Також стало відомо про загибель цивільного на Харківщині.

«У місті Куп'янськ пошкоджені будівлі м'ясокомбінату. Загинув 45-річний охоронець. Пошкоджений багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Отримав поранення 67-річний чоловік», - розповіли в поліції Харківської області.

Крім того, дронами ворог вдарив по селу Гур’їв Козачок - пошкоджена адмінбудівля.

«Внаслідок мінометного обстрілу села пошкоджені ангари та господарські споруди фермерського господарства. У селі Чернещина Ізюмського району внаслідок удару керованими авіабомбами пошкоджено будівлі та трактор агропідприємства», - розповіли в поліції.

У селі Дружелюбівка поранено 55-річного чоловіка.

Нагадаємо, що минулої ночі Київ і Київська область пережила масштабну атаку. Росіяни били ракетами і дронами.

На даний момент відомо, що у Києві внаслідок атаки загинули двоє чоловіків.

«Загинули два охоронці підприємства. Зовсім молоді хлопці - 26 та 36 років», - повідомляли в КМВА.

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Трагічними виявилися наслідки масованого ракетного удару по Києву.

Також повідомлялось, що під удар потрапила залізниця - чи ходитимуть потяги.

Нагадаємо також, що Валерій Залужний повідомив, скільки ракет і дронів вдалося збити.