При контрнаступлении украинские защитники медленно, но уверенно продвигаются для освобождения наших территорий.

В районе Угледара, как констатирует координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец, интрига нарастает все больше.

«Противнику явно не очень хочется покидать свой плацдарм на реке Кашлагач в виде северной части села Никольское», - сообщил Машовец в своем телеграм-канале, добавив, что подразделения оккупантов обороняющиеся в районе Никольское, по крайней мере, дважды пытались оттеснить передовые подразделения ВСУ, которые подошли со стороны Угледара к северо-западной окраине.

И оба раза, говорит Машовец, закончились для оккупантов неудачей.

Также эксперт сообщил, что передовые подразделения ВСУ заставили левофланговые подразделения врага отойти из западной части Павловки в ее центральную часть.

«В общем, по отношению к Волновахскому направлению, очевидно, что противник делает вопрос удержания рубежа Павловка - Никольское одним из основных элементов своих усилий», - пояснил Машовец.

Эксперт добавил, что около месяца назад ВСУ на этом направлении достаточно однозначно "обозначили свое желание" подойти ближе к селу Владимировка. Это обеспокоило захватчиков и участок был усилен.

«Однако, в общем тактическом измерении, понятно и нам и им, что продвижение ВСУ по дирекции Владимировка - Волноваха (это примерно - чуть более 12 км) просто невозможно без установления контроля над районом с.Никольское», - продолжает Машовец.

По рубежу Новомайорское - Шевченко, где противник ввел в бой бригаду морской пехоты и гвардейскую мотострелковую бригаду, «передовые подразделения ВСУ вышли на окраины с.Шевченко».

Таким образом у них появились довольно неплохие шасны создать силам врага «неудобства с левого фланга».

«Вопрос заключается "только" в контроле над с.Егоровкой», - добавил Машовец.

В целом же, отмечает военный эксперт, Волновахское направление на сегодняшний день выглядит в смысле продвижения ВСУ к побережью Азовского моря, в определенной степени – достаточно перспективно.

«По одной простой причине – от передовых позиций ВСУ в районе с.Шевченко до северных окраин Мариуполя – 64.8 км (ну пусть 65 км). Это наименьшее расстояние до Азова во всей Южной операционной зоне», - пояснил военный аналитик.

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