Так, враг нанес очередной авиаудар по Бериславщине, пишет Politeka.net со ссылкой на руководительницу пресс-центра ОК "Юг".

«Враг применил очередной авиаудар по Бериславщине. Они продолжают уничтожать сельскохозяйственную инфраструктуру, им не дает покоя мощность аграрного региона, который в таких сложных условиях все равно развивается, поднимается и наращивает свои мощности», – рассказала Гуменюк в эфире телемарафона.

Кроме того, под огнем остаются населенные пункты вдоль правого берега. Враг бьет по жилым кварталам из танков, артиллерии и минометов.

Добавим, ранее в Херсонской ОГА рассказали об уничтожении еще одного детского сада. Здание заведения в селе Николаевка Тягинской громады, в котором когда-то раздавался детский смех, превратилось в руины.

«Это очередное образовательное учреждение, разрушенное российской армией в Херсонской области. В результате этого обстрела люди не пострадали», - сообщали в ОГА.

Также стало известно об еще одной трагедии - на взрывном устройстве, оставленном россиянами, подорвался и погиб 43-летний житель Новопетровки.

Мужчина, работая на тракторе, наехал на взрывной предмет, произошла детонация. Водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

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