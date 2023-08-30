Намагаючись не допустити просування українських захисників, окупанти йдуть на найпідліші та цинічні кроки.

Так, мирних людей використовують як живий щит, а, якщо їх недостатньо, людей починають звозити з інших населених пунктів.

«Так, справді, вони використовують цивільних як живий щит. Буквально кілька днів тому була інформація від нашої розвідки, що рашисти підняли списки, за якими вивозили людей в евакуацію – до Бердянська, Мелітополя і зараз за цими списками вони людей відловлюють і везуть знову до Токмака», - розповів у своєму новому огляді військовий експерт Олег Жданов.

Робиться це для того, щоб ЗСУ не могли завдавати вогневих ударів.

«Там, де немає житлових кварталів, де є позиції чи склади, чи райони зосередження техніки чи особового складу противника, повірте – там на всю дальність досяжності наших артилерійських засобів все громиться щодня. Склади з боєприпасами, ГРМ, особовий склад, командні пункти… Там, де окупанти прикриваються мирними, як щитом – це для нас величезна проблема», - наголосив Жданов.

Нагадаємо, раніше стало відомо про деокупацію ЗСУ села Роботине у Токмакській міській громаді.

Деокупація Україною села Роботине означає, що ЗСУ подолали перший шар російських мінних полів, танкових пасток, траншей та бункерів, писав The New York Times. На думку аналітиків, це може створити нові стратегічні можливості.

Приблизно за 24 км від Роботине розташований окупований рашистами Токмак.

Останні новини України:

Київ пережив найпотужнішу атаку за останні кілька місяців.

Також повідомлялося про трагічні наслідки удару.

Крім того, Politeka.net писала про атаку на російський аеропорт - літаки спалахнули, як паперові.