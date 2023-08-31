Россияне нанесли по городу новый страшный удар, пишет Politeka.net.

«К сожалению, город снова обстреляли. Четыре взрыва за ночь», - сообщил мэр Славянская Вадим Лях.

По его словам, есть «прилеты» – оккупанты попали в сельскохозяйственное предприятие.

«К сожалению, один человек погиб. Охранник», - сообщил Лях на фоне развалин после атаки.

В свою очередь глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщает, что за сутки 30 августа россияне убили двух жителей Донбасса: в Богатыре и Часовом Яре.

Еще 5 человек в области за сутки получили ранения.

«Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», - добавил Кириленко.

Напомним, что жертвами нового ракетного удара по Киеву также стали охранники предприятия, на которое упали обломки.

"Совсем молодые ребята - 26 и 36 лет", - сообщали в КМВА.

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