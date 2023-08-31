Наступление украинских защитников продолжается, и россияне пытаются всеми силами его остановить.

По словам координатора группы "Информационное сопротивление", полковника Вооруженных сил Украины Константина Машовца, на Токмакском направлении передовые подразделения ВСУ взяли под контроль ключевые высоты северо-восточнее с.Новопрокоповка и продолжают продвигаться вдоль первой позиции главного рубежа обороны противника.

Таким образом расширяя фронт своего вклинивания между с.Работино и с.Вербовое.

«Одновременно с этим уже на первой позиции главного рубежа обороны противника в направлении на с.Вербовое, очевидно, передовые подразделения ВСУ если и не заняли ее полностью, то, как минимум, существенно продвинулись в данном направлении», - констатирует военный эксперт в своем телеграм-канале.

Таким образом, отмечает Машовец, становится понятно, что на данный момент российские оккупанты не способны способно остановить расширение по фронту вклинивания передовых подразделений ВСУ в первую позицию своего главного рубежа обороны.

Так, правый фланг 42-й мотострелковой дивизии противника, даже усиленный подразделениями мсп, продолжает пятиться в юго-западном направлении.

«Таким образом создавая все условия для обхода передовыми подразделениями ВСУ Новопрокоповского узла обороны противника с востока. И после овладения передовыми подразделениями ВСУ господствующими высотами на этом направлении, эта ситуация вряд ли приобретет в ближайшее время для противника какое-то улучшение», - прогнозирует военный эксперт.

Тем временем в село Вербовое и западнее него, а это уже на первой позиции главного рубежа обороны, оккупанты вынуждены вводить в бой , кроме "штатного" 417-го отдельного разведывательного батальона части и подразделения, явно предназначенные для использования далеко не на этом участке.

Еще юго-западнее этого участка россияне пытаются не допустить продвижения передовых подразделений ВСУ восточнее с.Новопрокоповка в направлении с.Очеретоватое.

Военный аналитик подчеркивает, что это продвижение будет означать «прорыв ВСУ первой позиции главного рубежа обороны противника...».

«Но, конечно, в реальности, без решения "проблемы Новопрокоповки" это продвижение вряд ли вообще возможно. Это, кстати, понимает и противник», - добавляет военный аналитик.

Именно поэтому, по словам Машовца, оккупанты пытаются при любых обстоятельствах удержать село и прилегающие к нему с востока и запада территории, и организовать постоянную оборону на участке прорыва ВСУ.

Эксперт также сообщил, что россияне даже попытались контратаковать в направлении с.Работино с юго-западного направления.

«Но «особого успеха добиться они не смогли (общее продвижение составило 200 м)...», - рассказал Машовец.

Аналитик обращает внимание на две вещи - вывод командованием противника в резерв (район с.Ильченково) подразделений 291-го мсп и оперативное развертывание на этом направлении частей и соединений 76-й десантно-штурмовой дивизии.

«Получив дополнительные силы и средства, оно на данный момент реализует план, связанный с формированием мощных фланговых групп, с помощью которых планирует остановить украинское наступление уже в зоне первой позиции своего главного рубежа обороны. Да, это район с.Копани и рубеж Новопокровка - Новофедоровка...», - предупредил Машовец.

Аналитик предполагает, что россияне попытаются нанести фланговые удары украинской ударной тактической группе, которая сейчас наступает между Новопрокоповкой и Вербовым.

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