По всей видимости, как минимум левый берег Бахмута будет очищен от присутствия оккупационных войск.

Украинские военные продолжают активные операции в направлении Вербового. На текущий момент сформировалась узкая зона между Вербовым и Новопрокоповкой, где сосредоточена интенсивная боевая активность. Свидетельством этому стало распространение видеоматериалов, демонстрирующих успешные уничтожения вражеской техники и войск в населенном пункте. Об успехах ВСУ детальнее рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Операции на данном участке боевых действий стали более динамичными и результативными. Возможно, украинские военные получили достаточное количество боеприпасов, что позволило им поддерживать интенсивные операции без дефицита ресурсов, предположил эксперт.

"На восточном фронте ВСУ аккуратно расширяют свои позиции, обходя вокруг Бахмута. На текущий момент они не только завладели важными тактическими позициями на высотах, но и смогли организовать полуокружение вражеских сил внутри города.

На следующих этапах операции, возможно, будут задействованы артиллерийские батареи, что создаст возможность контролировать въезды и выезды из юго-восточной части Бахмута, препятствуя движению российских сил как внутрь, так и из города" - делится эксперт.

По всей видимости, как минимум левый берег Бахмута будет очищен от присутствия оккупационных войск.

Эксперт ранее подметил, оккупационные силы пытаются активно оперировать на открытой местности, но их действия ограничены, так как украинские силы успевают отвечать им. Важную роль в этом играют кассетные боеприпасы, которые эффективно противостоят противнику.

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