Против мирного населения Украины российские захватчики используют все виды вооружений, в том числе авиабомбы и РСЗО.

Так, оккупанты продолжают атаковать Купянский, Чугуевский, Изюмский, Богодуховский, Харьковский районы Харьковщины.

Как сообщили в Харьковской ОВА, в селе Чернещина Боровской общины произошел вражеский обстрел управляемыми авиабомбами. Повреждены здание, складские помещения и мастерская агрофирмы.

Позже враг из РСЗО нанес удары по центральной части г. Купянск - территории автовокзала, центрального рынка.

«Повреждены два жилых дома, админздания и нежилые помещения. Получил взрывную травму и обломочные ранения 61-летний мужчина, состояние среднее», - рассказали в ОГА.

Кроме того, в селе Чернещина Боровской общины произошел вражеский обстрел (тип вооружения – КАБ). В результате этой атаки повреждены 2 дома.

Но и на этом оккупанты не успокоились.

«В селе Копанки Боровской общины в результате обстрела КАБ-ами были повреждены 2 жилых дома, получил взрывную травму 49-летний мужчина. В 17:55 в с. Западное Дворивчанское общество из-за обстрелов окупантов горел жилой дом. Пострадавших нет», – сообщили в ОГА последствия страшных атак.

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