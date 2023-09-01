Создана столь запутанная ситуация, что российское командование до сих пор не может определить, куда направлен главный удар.

В днанный момент, не имеют ни враг, ни военные аналитики лккупантов ясности относительно основного направления наших сил. По словам Олега Жданова, офицера запаса Вооруженных Сил Украины, успехи наших вооруженных сил распределены по различным секторам фронта, и Генеральный Штаб избегает концентрации главных резервов в одном конкретном направлении, что вводит в заблуждение всех заинтересованных сторон.

По словам эксперта, эта хитрая стратегия, разработанная Главкомом Залужным, помогает поддерживать врага в состоянии неопределенности и предоставляет нашим вооруженным силам преимущество в виде неожиданных атак, так как невозможно предсказать, где будет следующий удар.

"На текущий момент, я убежден, что направление Волноваха - Мариуполь не является приоритетным, несмотря на определенные интересные аспекты. Генеральный Штаб и Главком Залужный создали столь запутанную ситуацию, что российское командование до сих пор не может определить, куда направлен главный удар наших вооруженных сил, и, признаюсь, мне тоже не удается это разгадать" - признался эксперт.

Ранее эксперт рассказал, при условии наличия необходимых ресурсов, в ноябре у нас будет шанс достичь Азовского побережья и начать наступление в Крым.

"Этот момент будет иметь стратегическое обоснование, так как российская сторона уже сталкивается с значительными трудностями в организации логистики через Крымский мост", – поделился Жданов.

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