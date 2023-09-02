Стало известно, как изменилась ситуация на Бердянском и Волновахском направлениях.

Там, в районе села Приютное, российское командование попыталось севернее села "немного" оттеснить передовые подразделения ВСУ.

Об этом, анализируя ситуацию на фронте, рассказал в своем телеграм-канале координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

Особых успехов, констатирует Машовец, добиться врагу не удалось. И даже наоборот – это способствовало тому, что ВСУ вплотную приблизились к северной окраине села.

«На мой взгляд, именно этот рубеж на данном направлении станет в ближайшее время местом приложения основных усилий обеими сторонами», - прогнозирует военный эксперт развитие событий.

Машовец также подчеркнул, что подавляющее большинство сил оккупантов сейчас сосредоточено на Волновахском и частично Бердянском направлениях.

«Думаю, в течение ближайших 5-6 дней российское командование будет вынуждено принять какое-то кардинальное решение относительно ситуации в Южной операционной зоне, где, по крайней мере, на одном из направлений (Токмакский) у него наметился довольно серьезный кризис... И думаю, это будет касаться именно "поиска и нахождения" дополнительных сил и средств из других операционных направлений и зон», - предположил Машовец.

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