Поліція фіксує наслідки нових російських влучань, відомо про загиблого і пораненого

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Донецької області, російські загарбники гатили по цивільному населенню із ЗРК «С-300», РСЗВ «Смерч», «Град», артилерії, танків, мінометів.

Загалом під вогнем перебували 15 населених пунктів. Внаслідок атак пошкоджено 31 цивільний об’єкт: 7 житлових будинків, сільськогосподарське підприємство, олійний цех, будівля релігійної організації, 20 гаражів, електромережі.

«Мирне Слов’янської ТГ росіяни атакували чотирма ракетами С-300 – вбили цивільну особу. Пошкоджено адмінбудівля сільськогосподарського підприємства, олійний цех і багатоквартирний будинок», - розповіли в поліції про наслідки одного з обстрілів.

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«У Часовому Ярі після обстрілу горів багатоквартирний будинок, також руйнувань зазнали 20 гаражів. Два приватних будинки зруйновано в Щербинівці та два у Великій Новосілці», - повідомили в поліції.

Як повідомили в Донецькій ОДА, загалом за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини. Ще одну людину було поранено.

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