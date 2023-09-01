Проти мирного населення України російські загарбники використовують усі види озброєнь, в тому числі, авіабомби та РСЗВ.

Так, окупанти продовжують атакувати Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Богодухівьский, Харківський райони Харківщини.

Як повідомили в Харківській ОВА, у селі Чернещина Борівської громади відбувся ворожий обстріл керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю, складські приміщення та майстерня агрофірми.

Пізніше ворог із РСЗВ завдав ударів по центральній частині м. Куп’янськ - території автовокзалу, центрального ринку.

«Пошкоджено два житлових будинки, адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Отримав вибухову травму та уламкові поранення 61-річний чоловік, стан середній», - розповіли в ОДА.

Крім того, у селі Чернещина Борівської громади відбувся ворожий обстріл (тип озброєння – КАБ). Внаслідок цієї атаки пошкоджені 2 будинки.

Але і на цьому окупанти не заспокоїлись.

«У селі Копанки Борівської громади внаслідок обстрілу КАБ-ами було пошкоджено 2 житлові будинки, отримав вибухову травму 49-річний чоловік. О 17:55 у с. Западне Дворівчанської громади через обстріли окупантів горів житловий будинок. Постраждалих немає», - повідомили в ОДА наслідки страшних атак.

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