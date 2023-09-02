В Украине уже имеются ракеты M31, которые обладают дальностью более 70 километров, но они являются высокоточными и дорогими, потребуются дополнительные силы.

Украинские вооруженные силы готовы пресечь существенную угрозу, представленную сухопутным коридором, который имеет стратегическое значение для оккупантов. Об этом заявил военный эксперт и бывший полковник ВСУ Роман Свитан.

Определенные участки железнодорожной магистрали уже находятся в зоне действия украинских военных. Например, система ракетного артиллерийского обстрела HIMARS сможет оказывать давление на шоссе от Бердянска к Мелитополю.

"Мы можем оперативно привести сухопутный коридор под контроль. Даже просто достигнув железнодорожной магистрали. Тем не менее, для использования системы ВСУ понадобятся дополнительные ракеты. 2-3 залпа системы HIMARS вдоль шоссе от Бердянска до Мелитополя сделают сухопутный коридор не рабочим" - подчеркнул эксперт.

Также ранее он сообщил, что в определенных секторах позиций на Запорожском фронте, российские вооруженные силы начали отступать, пытаясь замкнуть прорыв, однако украинским войскам удается глубоко нарушить линию обороны противника. Это уже не просто моментальное вторжение, а формирование обширного плацдарма.

Последние новости Украины:

Напомним, Дома загорелись после новых безжалостных ударов: названо количество жертв и раненых.

Как сообщала Politeka, Сын служил в ВСУ, пока мать поддерживала рф: стали известны детали громкой истории.

Также Politeka писала, что Новые взрывы и разрушения: оккупанты накрыли дома и улицы авиабомбами.