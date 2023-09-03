Украина рассчитывает за год произвести и закупить около 200 тысяч боевых беспилотников.

Ни беспилотники, ни ракеты, ни самолеты не могут стать переломом в этой войне. Офицер ЦАХАЛа в отставке, военный историк Григорий Тамар в интервью Politeka Online объяснил, как беспилотники помогут ВСУ.

"Есть понятие комплексное "боеспособность армии". Это складывается с очень многих факторов, в том числе, помимо всего прочего, есть беспилотники...

Смотрите, я вам приведу пример: вот возьмите HIMARS, блестящая система ракетная, показала себя в этой войне на оценку 11 из 10 возможных, благодаря этим системам вы остановили наступление российской армии год назад, однако это что, дало вам возможность победить? Нет, это не дало возможность победить, потому что победа куется не только из HIMARS или беспилотников, это очень сложное комплексное явление в национальной истории", — заявил Григорий Тамар.

Эксперт также прокомментировал удары по заводу "Кремний ЭЛ", одному из крупнейших поставщиков военной микроэлектроники в рф. По его мнению, такие удары позволят ВСУ нарушить работу российского ВПК.

"Чем больше будет таких точечных ювелирных операций по самым болезненным точкам, тем скорее вы придете к победе. Ну то есть это не то, что вас к ней приведет напрямую, это вот кирпичик, важный правильный кирпичик в эту стену победы, которую строит ваш народ", — добавил Григорий Тамар.

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