Военный эксперт рассказал о так называемой фронтовой авиации, которая базируется в приграничной зоне на территории РФ.

В последнее время участились атаки дронов на российские аэродромы в тылу российских областей. Однако, есть еще одна цель ближе к фронту – это фронтовая авиации, которая базируется в приграничной зоне на территории РФ. Именно эти аэродромы используются оккупантами для нанесения ударов на передовой.

Об этом в эфире Radio NV рассказал авиа-эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

По словам авиа-эксперта, если мы пока не можем доставать российские самолеты в воздухе с помощью наших самолетов, потому что они имеют не тот уровень оборудования и вооружения, можно доставать их на аэродромах.

"Нужно наносить удары по российской авиации на ее собственных аэродромах. И кстати нам это пока удавалось достаточно успешно. Хотя без внимания все еще остаются аэродромы российской тактической авиации, ну фронтовой авиации по их терминологии, вдоль границ Украины. Ну может, потому что пока количество дронов и там других средств поражения у нас недостаточно для того, чтобы работать по фронтовым аэродромам, с которых стартуют штурмовики и вертолеты ударные", - говорит Валерий Романенко.

По его словам, именно эта фронтовая авиация кошмарит наших военных на передовой, и те бомбардировщики, которые сбрасывают 1500 кг бомбы. Именно они по словам Романенко, нуждаются сейчас во внимания со стороны этих людей, умеющих что-то запускать.

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