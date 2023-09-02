Это служит магнитом для привлечения российских войск, а не желание провести здесь несколько месяцев на берегу моря.

Американский генерал Бен Ходжес настаивает на том, что Крым не должен рассматриваться как пешка в миротворческой игре. Ходжес предлагает подумать о том, чтобы Соединенные Штаты отдали Аляску рф во имя урегулирования конфликта, а Германия – часть своей восточной территории.

Полковник запаса Вооруженных Сил Украины, военный аналитик и опытный летчик Роман Свитан подчеркнул, что генерал Ходжес, будучи профессиональным военным, бесспорно понимает все военные риски, связанные с возможной российской оккупацией Крыма.

С каждым днем в оккупированный полуостров поступают все новые доклады о напряженности ситуации, вплоть до отключения электроэнергии.

Свитан считает необходимым не только выгнать российские войска, но и устранить все военные базы, оставшиеся в Крыму еще со времен СССР. Именно они служат магнитом для привлечения российских войск, а не желание провести здесь несколько месяцев на берегу моря.

"Оккупированный Россией Крым представляет серьезную угрозу для безопасности Украины и является "кинжалом в спину". Вывод российских войск из Крыма подорвал бы всю оборонную систему Вооруженных Сил Украины на Донбассе, над которой работали восемь лет" - делится эксперт.

Также по его словам, украинские вооруженные силы готовы пресечь существенную угрозу, представленную сухопутным коридором, который имеет стратегическое значение для оккупантов.

Последние новости Украины:

Напомним, Дома загорелись после новых безжалостных ударов: названо количество жертв и раненых.

Как сообщала Politeka, Сын служил в ВСУ, пока мать поддерживала рф: стали известны детали громкой истории.

Также Politeka писала, что Новые взрывы и разрушения: оккупанты накрыли дома и улицы авиабомбами.